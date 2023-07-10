На полях саммита НАТО пройдет встреча лидеров Турции и США

В Вильнюсе на полях саммита НАТО состоится встреча президентов Турции и США, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Согласно источникам в Администрации президента Турции, начало переговоров Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена намечено на 18.00, 11 июля.

Лидеры Турции и США накануне в ходе телефонного разговора обсудили "место Украины в НАТО, членство Швеции в Североатлантическом альянсе, поставки самолетов F-16 Турции и диалог по принятию Анкары в полноправные члены ЕС".

Ранее мы писали о том, что Эрдоган и Мишель обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки.