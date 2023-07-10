Турция пошла навстречу Швеции

Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил на своей странице в Twitter, передает Day.Az.

"Президент Эрдоган согласился как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать с ним для ратификации этого документа в кратчайшие сроки", - говорится в публикации.

Йенс Столтенберг пообещал, что НАТО в свою очередь создаст специальный механизм и пост специального представителя по борьбе с терроризмом.