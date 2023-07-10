https://news.day.az/world/1580267.html Турция пошла навстречу Швеции
Турция пошла навстречу Швеции
Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил на своей странице в Twitter, передает Day.Az.
"Президент Эрдоган согласился как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать с ним для ратификации этого документа в кратчайшие сроки", - говорится в публикации.
Йенс Столтенберг пообещал, что НАТО в свою очередь создаст специальный механизм и пост специального представителя по борьбе с терроризмом.
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