https://news.day.az/world/1580271.html Турция всегда выступала с позиции солидарности и союзничества НАТО - Эрдоган
Турция всегда выступала с позиции солидарности и союзничества НАТО - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к странам-ЕС, которые уже более 50 лет затягивают процесс вступления Анкары в состав Евросоюза, передает Day.Az.
"Откройте путь для членства Турции в ЕС, а мы - расчистим дорогу Швеции в НАТО, также, как сделали это на примере Финляндии", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент Турции привлек внимание к значимости вопросов, включенных в повестку двухдневных обсуждений в литовской столице.
Он подчеркнул, что Турция в НАТО всегда выступала с позиции "солидарности и союзничества", в том числе в сфере борьбы с терроризмом.
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