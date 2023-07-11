Швеция встает на сторону Турции

- поворотный момент в гонке за членством в ЕС

Швеция окажет поддержку процессу вступления Турции в ЕС, включая усилия по либерализации визового режима для турецких граждан и обновлению Таможенного союза между Анкарой и Брюсселем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам трехсторонней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Вильнюсе.

Согласно итоговому коммюнике встречи, Турция направит протоколы о приеме Швеции в НАТО на рассмотрение парламента страны и будет тесно сотрудничать для их ратификации.

В ходе переговоров Швеция подтвердила, что не будет поддерживать террористические организации YPG/PYD и FETÖ.

На встрече лидеров Турции Швеции и генсека НАТО принято решение работать над отменой санкций и устранением препятствий для закупок и инвестиций в сфере оборонпрома между союзниками по Североатлантическому альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Турция и Швеция сформируют двусторонний механизм безопасности.

Глава блока объявил также, что впервые в истории НАТО будет назначен Спецкоординатор по борьбе с терроризмом.

Ранее мы писали о том, что Турция пошла навстречу Швеции.