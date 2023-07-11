Турция получила значительные дивиденды после решения по Швеции

Правительство Турции после содействия процессу вступления Швеции в НАТО получила полную поддержку от Запада на отмену санкций и либерализацию визового режима.

Как передает Day.Az, об этом пишет портал Haberler.com со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

"Высокопоставленный турецкий чиновник заявил, что на трехсторонней встрече в Вильнюсе Турция получила полную поддержку процесса вступления в ЕС, включая отмену санкций и либерализацию визового режима", - пишет издание.

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал. Источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что конкретных сроков рассмотрения турецким парламентом заявки Швеции на членство в НАТО нет, процедура займет время.

Ранее мы писали о том, для Турции настал поворотный момент в гонке за членством в ЕС.