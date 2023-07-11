Главы оборонных ведомств США и Турции провели переговоры

Состоялся телефонный разговор между министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и министром обороны США Ллойдом Остином.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Было отмечено, что в ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонней, региональной обороны и безопасности.

Также в ходе встречи обсуждалось членство Швеции в НАТО и поставки, модернизация F-16.

Ранее мы писали о том, что Белый Дом хочет видеть Турцию частью ЕС.