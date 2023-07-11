https://news.day.az/world/1580321.html Главы оборонных ведомств США и Турции провели переговоры
Главы оборонных ведомств США и Турции провели переговоры
Состоялся телефонный разговор между министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и министром обороны США Ллойдом Остином.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.
Было отмечено, что в ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонней, региональной обороны и безопасности.
Также в ходе встречи обсуждалось членство Швеции в НАТО и поставки, модернизация F-16.
Ранее мы писали о том, что Белый Дом хочет видеть Турцию частью ЕС.
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