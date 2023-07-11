Премьер Японии анонсировал план сотрудничества с НАТО на саммите в Вильнюсе

Япония и Организация Североатлантического договора (НАТО) на предстоящем в Вильнюсе саммите альянса представят план двустороннего сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник журналистам японский премьер-министр Фумио Кисида.

"Пользуясь случаем, мы хотели бы подтвердить наше партнерство со странами-единомышленниками для поддержания свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона, что стало итогом саммита Группы семи в Хиросиме. На саммите НАТО мы хотели бы также представить документ о сотрудничестве между НАТО и Японией, чтобы поднять уровень нашего взаимодействия на новую высоту", - сказал он перед вылетом в Литву.

Премьер Японии также отметил, что рассчитывает провести ряд двусторонних встреч в Литве, в том числе с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщала газета Yomiuri, план сотрудничества между Японией и НАТО предполагает развитие взаимодействия в сфере защиты киберпространства и космических спутников. Кроме того, стороны намерены совместно разрабатывать правила использования технологий искусственного интеллекта для вооружений.