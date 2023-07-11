Дресс код превыше всего - Иран наказывает студенток за хиджаб
Иранских студенток перестали пускать в университеты за отказ носить хиджаб.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает газета The Guardian.
Отмечается, что по меньшей мере 60 студенток в Иране были отстранены от занятий. Руководители учебных заведений угрожали исключить девушек за неподобающий внешний вид, а также ставили им нулевые оценки.
Сотрудники служб безопасности силой выводили студенток из аудиторий и избивали. По мнению пострадавших девушек, силовики связаны с исламским правительством.
"Нас массово выгоняют из кампуса за отказ носить хиджаб, и в последние несколько дней нас жестоко преследовали за то, что мы мирно сидим в знак протеста", - рассказала одна из студенток.
Ранее мы писали о том, что в Иране продолжаются репрессиии против общества.
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