Глава НАТО видит потенциал в турецко-американских переговорах

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал диалог Турции и США по поставкам и модернизации парка самолетов F-16.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, выступая на форуме, предваряющем двухдневный саммит НАТО в Вильнюсе, Столтенберг отметил, тема поставок F-16 не является частью договоренности по заявке Стокгольма на вступление в Альянс, достигнутой накануне по итогам переговоров Турции, Швеции и НАТО.

"Саммит НАТО в Вильнюсе, еще не начавшись, приобрел масштабы исторического мероприятия. Речь идет о полноправном членстве Швеции в НАТО. Подобный шаг отмечает интересам как самой Швеции, так и Турции, НАТО и балтийских стран", - отметил генсек.

Возвращаясь к теме поставок авиации из США в Турцию, генсек отметил, что это решение является сугубо прерогативой Вашингтона и не имеет отношения к переговорам по членству Швеции в НАТО.

На вопрос о сроках вхождения Стокгольма в военно-политический блок, Столтенберг привел слова президента Реджепа Тайипа Эрдогана о "скорейшем включении этой темы в повестку парламента Турции".

"В Турции есть определенные процедуры, связанные с работой парламента. На данный момент турецкие законодатели на каникулах. Однако, главное - что протокол по заявке Швеции будет включен в повестку парламента. Я верю, что вопрос утверждения заявки Турцией решен", - сказал генсек НАТО.

Ранее мы писали о том, что главы оборонных ведомств США и Турции провели переговоры.