На Земле побит температурный рекорд - ВИДЕО
На Земле побит температурный рекорд августа 2016 года, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
В первую неделю июля на Земле зарегистрирована рекордно высокая температура за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация.
Четвертого и седьмого июля средняя температура составила около 17,2 градуса Цельсия. Это 0,3 градуса выше прежнего рекорда, зафиксированного в августе 2016 года, когда имело место природное явление Эль-Ниньо, известное своим согревающим эффектом.
На минувшей неделе европейская Служба по изменению климата "Коперник" зафиксировала самый жаркий июнь в мире за всю историю наблюдений с беспрецедентными температурами морской поверхности и рекордно низкой площадью льда в Антарктике.
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