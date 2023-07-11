В Армении судят командира взвода за дезертирство

Командиру взвода, покинувшему опорный пункт в Сюнике во время азербайджанской агрессии 2022 г, предъявлено обвинение,

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию распространила Генпрокуратура Армении.

Согласно приказу командира одной из воинских частей Минобороны от 6 сентября 2022 г. личный состав входящего в него батальона был привлечен к боевому дежурству на участке госграницы в Сюникской (Зангезурской) области.

По приказу командир взвода стрелковой роты Х. М. был назначен старшим по опорным пунктам на одной из позиций.

Отмечается, что подсудимый не исполнил свои обязанности надлежащим образом, без ведения боя, без доклада командиру и его разрешения, без разъяснений ситуации подчиненным покинул опорный пункт.