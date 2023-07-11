https://news.day.az/world/1580357.html Пьяный армянский военный угрожал повесить маленькую девочку
Пьяный армянский военный угрожал повесить маленькую девочку
Накануне армянский военный в состоянии алкогольного опьянения напал на восьмилетнюю девочку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Согласно информации, жительница Гюмри Елена Овакимян заявила, что военнослужащий В.С. напал на ее дочь и пообещал повесить ребенка, за то, что она кормила уличную собаку.
На запрос издания в минобороны Армении ответили, что сигнал об этом инциденте был получен и передан соответствующему подразделению для выяснения обстоятельств и принятия решения.
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