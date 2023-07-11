Пьяный армянский военный угрожал повесить маленькую девочку

Накануне армянский военный в состоянии алкогольного опьянения напал на восьмилетнюю девочку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно информации, жительница Гюмри Елена Овакимян заявила, что военнослужащий В.С. напал на ее дочь и пообещал повесить ребенка, за то, что она кормила уличную собаку.

На запрос издания в минобороны Армении ответили, что сигнал об этом инциденте был получен и передан соответствующему подразделению для выяснения обстоятельств и принятия решения.