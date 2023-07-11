Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтил память жертв геноцида в Сребренице, совершенного 28 лет назад в Боснии и Герцеговине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, турецкий лидер назвал трагические события в Сребренице "черным пятном" в истории человечества.

"В 28-ю годовщину Геноцида в Сребренице, который стал "черным пятном" в истории человечества, выражаю искренние соболезнования родным и близким жертв, всем братьям боснийцам. Мы не забудем и не допустим забвения событий в Сребренице, с тем, чтобы подобные зверства более не повторялись", - говорится в публикации турецкого лидера в соцсетях.

Жители Боснии и Герцеговины ежегодно 11 июля чтут память более 8 тыс. мусульман, убитых в 1995 году в городе Сребреница.

До сих это считается самой масштабной гуманитарной катастрофой в Европе со времен Второй мировой войны. В память о ней ежегодно 11 июля останки жертв геноцида после процедуры идентификации личности предаются земле на кладбище в городе Поточари.