Трамп попросил отложить суд до выборов 2024 года

Бывший президент США Дональд Трамп попросил отложить судебные разбирательства по делу о вывозе секретных материалов из Белого дома до президентских выборов в 2024 году. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет американская газета Politico.

Как отметили адвокаты Трампа, проведение судебного заседания до выборов "создаст чрезвычайные проблемы в процессе отбора присяжных и ограничит способность ответчиков обеспечить справедливое и беспристрастное судебное решение".

Дональду Трампу предъявлены обвинения по 37 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты, как "незаконное хранение секретных документов", "дача ложных показаний" и "заговор с целью препятствования правосудию". Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.