Эрдоган встретился с французским коллегой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился во вторник в Вильнюсе с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, встреча глав государств проходит на полях двухдневного саммита НАТО.

Турецкий лидер ранее во вторник прибыл в конгресс-центр LITEXPO, где организован саммит Альянса. У входа в конгресс-центр Эрдоган провел краткую беседу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Ранее мы писали о том, что на полях саммита НАТО пройдет встреча лидеров Турции и США.