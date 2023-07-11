https://news.day.az/world/1580390.html Эрдоган встретился с французским коллегой
Эрдоган встретился с французским коллегой
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился во вторник в Вильнюсе с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, встреча глав государств проходит на полях двухдневного саммита НАТО.
Турецкий лидер ранее во вторник прибыл в конгресс-центр LITEXPO, где организован саммит Альянса. У входа в конгресс-центр Эрдоган провел краткую беседу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Ранее мы писали о том, что на полях саммита НАТО пройдет встреча лидеров Турции и США.
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