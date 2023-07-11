Извержение вулкана переполошило Исландию

В 30 км к юго-западу от исландской столицы Рейкьявик началось извержение вулкана Фаградальсфьядль. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны, передает Day.Az.

Лава извергается на полуострове Рейкьянес рядом с холмом Литли-Хрутур, отметили в ведомстве на странице в Facebook.

По данным местной радиостанции RÚV, полиция блокирует основные маршруты в направлении извержения. У вулкана три трещины, самая длинная из которых составляет около 200-300 м. Согласно прогнозам ученых, извержение распространится и каналы сольются.