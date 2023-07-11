Израиль протестует

В ответ на обсуждение в парламенте Израиля (Кнессет) спорного законопроекта об изменении судебной системы страны, многие города страны охватили протесты, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Документ, снижающий уровень контроля правительства со стороны Верховного суда Израиля, был обсужден и принят в ночь на вторник парламентариями в первом чтении.

Вслед за этим тысячи израильтян вышли на улицы Тель-Авива, Западного Иерусалимп, Хайфаы, Петах-Тиквы, Рамат-Ганы и Бирюсеби. Протестующие заблокировали многие улицы и основные магистрали городов, призвав профсоюзы объявить в стране всеобщую забастовку.

Израильская полиция применила для разгона протестующих водометы.

Сообщается о задержании 24 человек.