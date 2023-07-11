Президент США Джо Байден безоговорочно поддерживает продажу Турции истребителей F-16.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на CNN, об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Он сообщил, что администрация Байдена связалась с председателем сенатского комитета по международным отношениям Бобом Менендесом и призвала сенатора снять запрет на продажу Турции истребителей F-16.

Салливан отметил, что президент Байден продемонстрировал четкую и однозначную поддержку шагам в этом направлении и намерен продолжить обсуждения с Конгрессом.

В интервью CNN перед саммитом НАТО в Вильнюсе Байден также поддержал продажу Анкаре истребителей и указал, что это является частью цели повышения военного потенциала НАТО.