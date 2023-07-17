Принц Уильям открыл ресторан, проект которого разрабатывал Карл III

Принц Уэльский приехал на открытие нового ресторана и атриума в детском саду герцогства Корнуолл. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Daily Mail.

41-летний принц Уильям перерезал ленточку вместе с двумя детьми на церемонии открытия ресторана The Orangery вблизи небольшого города Лостуитиел в графстве Корнуолл.

Ресторан высокой кухни будет предлагать сезонное меню из свежих продуктов.

"Получилось потрясающе. Это действительно фантастика", - сказал принц Уильям после открытия ресторана.

Клэр Викерс, менеджер по маркетингу детского сада, добавила: "Это расширение готовилось несколько лет, а строительство велось в течение девяти месяцев, так что это действительно волнующий момент для нас".

Она также отметила, что король Карл III принимал активное участие в разработке проекта здания.

Викерс сказала: "24-й герцог, который сейчас является Его Величеством, принимал самое активное участие в разработке проекта здания, и очень важно, что его сын, 25-й герцог, посетил нас по этому знаменательному событию".