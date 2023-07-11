Швеция хочет более теплых отношений с Турцией

Швеция продвигает укрепление экономических связей с Турцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник заявил премьер-министр Ульф Кристерссон по прибытии на саммит НАТО.

"Это хорошо известная позиция со стороны Швеции - тесные связи между Европой и Турцией. Теперь мы продвигаем более тесные экономические связи, таможенный союз, регулирование по визам и так далее. Это хорошая основа для более тесных экономических связей", - сказал он.

Шведский премьер рад тому, что Турция согласилась одобрить заявку королевства в НАТО. "У Швеции есть, что внести в НАТО", - отметил он.

Ранее мы писали о том, что Швеция встает на сторону Турции в вопросе членства Анкары в ЕС.