В Литве рассылают ложные сообщения об ужесточении мер безопасности

Жители Литвы получают на свои мобильные телефоны ложные сообщения якобы от полиции о дальнейшем ужесточении режима безопасности в связи с проходящим в Вильнюсе саммитом НАТО и о возможных беспорядках. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник государственная служба регулирования связи.

"Увеличилась рассылка не соответствующих действительности сообщений от имени полиции об ужесточении мер безопасности в связи с возможными беспорядками", - говорится в сообщении.

Регулятор в сфере связи напомнил, что полиция массовой рассылкой сообщений не занимается. "Получателей таких сообщений призываем не поддаваться панике, оценивать информацию критически и пользоваться официальными источниками", - отметила служба.

Саммит Североатлантического альянса проходит в Вильнюсе 11-12 июля.