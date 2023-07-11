Суд вынес приговор пяти участникам массовых беспорядков в аэропорту Алма-Аты

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алма-Аты вынес приговор пяти участникам массовых беспорядков, произошедших в январе 2022 года в аэропорту Алма-Аты. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе суда.

На скамье подсудимых находились Айгерим Тлеужанова, Калас Нурпеисов, Нурлан Далибаев, Ермухамет Шилибаев и Жанайдар Карменов. По данным суда, 5 января 2022 года Тлеужанова и Нурпеисов организовали массовые беспорядки в аэропорту Алма-Аты, сопровождающиеся погромами, поджогами и разрушением имущества. В аэропорту к ним присоединились Далибаев, Шилибаев и Карменов.

"Узнав, что в Алматы планируется прилет военного контингента ОДКБ, подсудимые решили воспрепятствовать этому. Они совершили нападение на диспетчерскую службу аэропорта и захватили ее. С целью недопущения посадки самолетов ОДКБ, под угрозой насилия они потребовали отключить освещение взлетно-посадочной полосы. Подсудимые также совершили угон транспортных средств и открыто похитили служебные радиостанции", - говорится в сообщении.

Приговором суда Тлеужановой назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года. Остальные фигуранты этого дела приговорены к восьми годам лишения свободы.