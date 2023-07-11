Экоактивисты облили краской Магазин Prada

Активисты экологического движения Letzte Generation облили краской отель Park Hyatt и магазин Prada в центре Вены. Таким образом они хотели ознаменовать свой протест против богатых людей, которые способствуют усугублению климатического кризиса. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сегодня мы помечаем предупреждающей краской символы декаданса и расточительства: шикарный отель и роскошные магазины", - написали активисты. Они также опубликовали видео, как распыляли на зданиях оранжевую краску.

В числе претензий активисты отметили, что богатые люди своим образом жизни усиливают климатический кризис тем, что летают на частных самолетах и владеют большим количеством недвижимости, которую нужно обслуживать. По данным движения, с 1990 года выбросы среди очень богатых жителей планеты выросли на 45 процентов.