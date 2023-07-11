Зерновая сделка, расширение НАТО и оборона

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудили черноморскую зерновую инициативу, подчеркнув важность ее продления.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства по итогам встречи лидеров в Вильнюсе, где во вторник открылся саммит НАТО.

"Президент Эрдоган проинформировал премьер-министра о недавно состоявшемся визите [президента Украины Владимира] Зеленского в Турцию, и лидеры также согласились с важностью задачи по продлению черноморской зерновой сделки", - сказано в документе.

Сунак также приветствовал обещание Анкары ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО, поблагодарив Эрдогана за принятое решение. В ходе встречи обсуждались и вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в сфере передовых оборонных технологий, борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью, обмена разведывательными данными и борьбы с терроризмом.

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