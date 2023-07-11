https://news.day.az/world/1580498.html США ждут когда ситуация созреет для переговоров с Россией
США ждут когда ситуация созреет для переговоров с Россией
США хотят диалога с РФ по нераспространению, но подходящие для его начала условия еще не созданы, заявила во вторник заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.
"Мы готовы вести переговоры с Россией, но мы понимаем, что для этого есть препятствия. Мы ждем, чтобы Россия действовала искренне", - сказала Дженкинс на брифинге, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
По ее словам, Вашингтон считал необходимым "подать сигнал" о своей готовности и желании диалога, но "для него должны быть созданы необходимые условия".
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