США ждут когда ситуация созреет для переговоров с Россией

США хотят диалога с РФ по нераспространению, но подходящие для его начала условия еще не созданы, заявила во вторник заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

"Мы готовы вести переговоры с Россией, но мы понимаем, что для этого есть препятствия. Мы ждем, чтобы Россия действовала искренне", - сказала Дженкинс на брифинге, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

По ее словам, Вашингтон считал необходимым "подать сигнал" о своей готовности и желании диалога, но "для него должны быть созданы необходимые условия".