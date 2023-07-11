Страны НАТО хотят не допустить создание Ираном ядерного оружия

Страны НАТО намерены не допустить создания Ираном ядерного оружия.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении альянса, опубликованном по итогам первого дня саммита в Вильнюсе.

Участники саммита выразили обеспокоенность развитием иранской ядерной программы.

Они призвали Иран соблюдать свои международные обязательства, включая соглашение о нераспространении ядерного оружия и резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, и остановить деятельность по созданию баллистических ракет.