https://news.day.az/world/1580537.html Страны НАТО хотят не допустить создание Ираном ядерного оружия
Страны НАТО хотят не допустить создание Ираном ядерного оружия
Страны НАТО намерены не допустить создания Ираном ядерного оружия.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении альянса, опубликованном по итогам первого дня саммита в Вильнюсе.
Участники саммита выразили обеспокоенность развитием иранской ядерной программы.
Они призвали Иран соблюдать свои международные обязательства, включая соглашение о нераспространении ядерного оружия и резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, и остановить деятельность по созданию баллистических ракет.
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