Страны НАТО осудили ядерную программу КНДР

Страны НАТО решительно осудили программы КНДР по разработке баллистических ракет и оружия массового уничтожения, которые нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении альянса, опубликованном по итогам первого дня саммита в Вильнюсе.

В заявлении подчеркивается необходимость полного и проверяемого отказа КНДР от ядерного оружия, существующих ядерных программ, а также другого оружия массового уничтожения и программ разработки баллистических ракет.

Кроме того, государства НАТО призывают Пхеньян вернуться к диалогу и соблюдать требования режима нераспространения и МАГАТЭ.