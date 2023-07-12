США спрогнозировало цены Brent на 2023 год

Министерство энергетики США понизило прогноз цены Brent на 2023 год с $79,54 до $79,34 за баррель.

Как передает Day.Az, об этом говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации министерства (EIA).

Согласно информации, средняя спотовая цена Brent в июле будет находиться на уровне $78 за баррель.

Оценка стоимости Brent на 2024 год также оставлена без изменений - с $83,51 за баррель.