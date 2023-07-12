НАТО утвердила развертывание 300 тыс. военных на восточном фланге

Лидеры НАТО утвердили план развертывания 300 тыс. военных на восточном фланге альянса и значительного расширения оборонных закупок.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

"Союзники утвердили самый полный план обороны с конца холодной войны, чтобы бороться с главными угрозами - Россией и терроризмом. В соответствии с нашими планами 300 тыс. человек - это войска высокой готовности. Мы имеем также средства сдерживания и защиты. Мы согласовали оборонный план, чтобы обеспечить закупки, повысить совместимость и увеличить инвестиции в оборону", - сказал он.

Столтенберг напомнил, что "Швеция вскоре станет полноценным членом НАТО". "Это, вместе с вступлением Финляндии, важно для всего Балтийского региона. Это укрепляет Североатлантический союз и является свидетельством того, что страны - члены НАТО принимают решение о расширении альянса, и Москва не может наложить вето, независимые государства выбирают свой путь", - сказал Столтенберг.