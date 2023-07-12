Новый этап в карьере Чавушоглу
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Мевлют Чавушоглу, бывший министр иностранных дел Турции, ныне депутат Великого Национального Собрания, получил новую должность.

Как сообщает Day.Az, он назначен руководителем делегации Турции в Парламентской ассамблее НАТО.