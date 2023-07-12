Секретарь Совбеза Армении просит военной помощи у США

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян обсудил с заместителем помощника секретаря по обороне Лорой Купер процесс реформирования Вооруженных сил РА.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Совбеза Армении.

Отмечается, что встреча состоялась 11 июля в рамках визита секретаря Совбеза Армении в Соединенные Штаты.

Григорян проинформировал Купер о реализации армяно-американских образовательных программ в сфере обороны, об усилиях властей Армении, направленных демократическое управление в ВС.

Стороны рассмотрели ряд других вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством в оборонной сфере.

