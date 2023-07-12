https://news.day.az/world/1580583.html Секретарь Совбеза Армении просит военной помощи у США
Стороны рассмотрели ряд других вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством в оборонной сфере.
Секретарь Совбеза Армении просит военной помощи у США
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян обсудил с заместителем помощника секретаря по обороне Лорой Купер процесс реформирования Вооруженных сил РА.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Совбеза Армении.
Отмечается, что встреча состоялась 11 июля в рамках визита секретаря Совбеза Армении в Соединенные Штаты.
Григорян проинформировал Купер о реализации армяно-американских образовательных программ в сфере обороны, об усилиях властей Армении, направленных демократическое управление в ВС.
Стороны рассмотрели ряд других вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством в оборонной сфере.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре