В США призвали НАТО пересмотреть свою цель

Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что НАТО следует пересмотреть заявление о своей цели. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он написал в своем Twitter.

Он призвал Соединенные Штаты и Североатлантический альянс пересмотреть свои заявления об оборонительной цели НАТО.

"Первое: НАТО является оборонительным союзом. Второе: вступление Финляндии в НАТО теперь вынуждает Россию защищать более длинную границу. Зачем России беспокоиться о защите границы с союзом, который носит исключительно оборонительный характер?" - написал Риттер.