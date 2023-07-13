Китай обеспокоился из-за заявлений НАТО о «ядерном альянсе»

В дипломатической миссии КНР в Евросоюзе заявили, что Китай обеспокоен заявлениями НАТО, что она является "ядерным альянсом", это еще больше обострит региональную напряженность. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В дипмиссии подчеркнули, что неоднократно повторяющееся заявление о том, что НАТО является "ядерным альянсом", только больше обострит региональную напряженность. Пекин выражает в этом отношении глубокую озабоченность, говорится в заявлении.

Китай призвал Североатлантический альянс следовать тенденциям времени, а также прислушиваться к справедливому призыву международного сообщества к миру.

До этого заместитель постоянного представителя КНР при Организации Объединенных Наций (ООН) Гэн Шуан заявил, что Китай выступает за профессиональное расследование диверсий на "Северных потоках", надо скорее завершить следственные действия.

Он добавил, что по итогам предыдущих длительных расследований до сих пор не были получены конкретные выводы.