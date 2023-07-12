Пассажирский самолет разбился при посадке в Сомали

В международном аэропорту столицы Сомали Могадишо небольшой пассажирский самолёт совершил жёсткую посадку, сообщает Day.Az со ссылкой на местное агентство Sonnа.

"Самолёт типа Е120 авиакомпании Halla Airline сегодня, 11 июля, разбился при посадке в международном аэропорту имени Адена Адде", - говорится в сообщении.

На кадрах, появившихся с места происшествия, видно, что при посадке самолёт на огромной скорости выкинуло с полосы. Он врезался в бетонный барьер, остался без шасси и одного крыла.

На борту находились 30 пассажиров, а также четыре члена экипажа. Несколько человек получили травмы, обошлось без жертв.