Турецкий парламент заставит подождать Швецию еще немного

Протокол о приеме Швеции в НАТО будет направлен в парламент Турции на этой неделе, однако рассмотрен он будет уже в осеннюю сессию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета Yeni Safak.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил 10 июля накануне саммита альянса в Вильнюсе, что Турция ускорит процесс ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. При этом конкретных сроков он не назвал.

По данным Yeni Safak, в свете достигнутых со Швецией договоренностей администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приняла решение передать протокол по НАТО в парламент. Однако принять по нему решение он сможет после 1 октября, когда начнется новый законодательный год, так как 15 июля меджлис уходит на летние каникулы и оставшихся нескольких дней уже не достаточно для проведения всей процедуры по ратификации протокола. Если за 2,5 месяца Швеция не выполнит обязательства Вильнюсского протокола, то ее заявка в НАТО одобрена не будет, отмечает издание.

Как следует из протокола, Швеция обещала Турции не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими. К ним турецкие власти относят Рабочую партию Курдистана и организацию ФЕТО. Последнюю они обвиняют в подготовке переворота 15 июля 2016 года. Кроме того, Швеция согласилась оказывать содействие Анкаре в вопросе ее вступления в Евросоюз, лоббировании расширения Таможенного союза Турции и ЕС, предоставлении ей безвизового режима с Евросоюзом, отмене санкций и устранению преград для них в сфере ВПК и инвестиций. Протокол был подготовлен в развитие Мадридского меморандума, подписанного в июне прошлого года на полях саммита НАТО между Турцией, Финляндией и Швецией. Заявку Финляндии в НАТО парламент Турции одобрил в марте.

Ранее мы писали о том, что Швеция хочет более теплых отношений с Турцией.