Полет северокорейской ракеты стал самым долгим за всю историю КНДР

КНДР в среду запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), максимальная высота ее полета составила 6 тыс. км, она пролетела расстояние около 1 тыс. км.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на экстренной пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно.

"Северная Корея в среду осуществила запуск МБР из района вблизи Пхеньяна в восточном направлении. Она находилась в воздухе 74 минуты и упала в 250 км от Хоккайдо вне пределов исключительной экономической зоны Японии в Японском море", - сказал он.

По его словам, "максимальная высота полета ракеты составила 6 тыс. км, а дальность полета превысила 1 тыс. км". "Никакого ущерба в связи с запуском на данный момент не зафиксировано", - добавил Мацуно. Генсек кабмина такжеотметил, что ракета была запущена по крутой траектории. Кроме того, он уточнил, что нынешние испытания не имеют отношения к запуску разведывательного спутника, который намеревался осуществить Пхеньян.

Телеканал Asahi со ссылкой на источники в Минобороны Японии сообщил, что продолжительность полета ракеты стала самой большой в истории КНДР.