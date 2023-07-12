В Армении бьют тревогу

Численность населения Армении в ближайшие годы будет сокращаться, и если страна сможет к 2050 году обеспечить прогноз ООН - 2,6 млн человек, то это будет хорошим результатом.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, такое мнение высказал экономист Грант Микаелян, комментируя демографическую картину в республике.

По предварительным данным переписи населения, численность постоянного населения Армении составляет 2 928 914 человек, однако численность населения на месте - 2 638 917. ООН прогнозирует сокращение численности населения Армении на 300 тысяч граждан к 2050 году.

По словам эксперта, учитывая нынешние тенденции в Армении, прогноз может быть даже менее благоприятным, чем тот, что представила ООН.

Как заметил Микаелян, демография отражает происходящие в стране социально-политические процессы.

"За последние 30 лет в Армении углубилось неравенство, выросла безработица, нет прогресса в экономике, при этом ухудшилась атмосфера безопасности, которая уже не зависит от Армении", - сказал Микаелян.

Свою лепту в процесс сокращения численности населения Армении внесут и итоги 44-дневной войны, считает эксперт.

По его подсчетам, последствия войны будут отражаться на населении Армении на протяжении последующих 20 лет.

В числе других рисков Микаелян назвал темпы миграции и рождаемости. На данном этапе темпы миграции, по сравнению с 2021 годом, замедлились, есть также приток граждан из разных стран в Армению. При этом уровень рождаемости продолжает оставаться низким, показатель смертности существенно не меняется.

В этой связи эксперт не исключает положительного влияния релокантов на демографическую картину Армении при условии, если часть из них останется в нашей стране. Он также полагает, что миграционная тенденция последнего времени может привести к изменению этнической картины Армении.