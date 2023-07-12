К 2030 году 575 млн человек в мире будут бороться с крайней нищетой

К 2030 году 575 млн человек в мире продолжат бороться с крайней нищетой, а 84 млн детей школьного возраста не смогут сесть за парту. Соответствующий прогноз содержится в отчете ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на Associated Press, в отчете привлекается внимание к рискам реализации Целей развития на период до 2030 года, в том числе устранению коренных причин голода.

Отмечается, что только 15% из 140 конкретных задач в контексте 17 широкомасштабных целей ООН, принятых мировыми лидерами в 2015 году для улучшения жизни более чем 7 млрд человек, будут достигнуты к концу десятилетия.

"Если мы не начнем действовать уже сейчас, наша повестка до 2030 года останется "надгробной плитой" для всего мира. Неспособность добиться прогресса в этом процессе может означать углубление неравенства и увеличение риска разделения мира", - предупредил в предисловии к отчету генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.