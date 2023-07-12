Армянский суд не перенес слушание по делу Саргсяна

Антикоррупционный суд не разрешил адвокатам третьего президента Армении Сержа Саргсяна присоединиться к забастовке коллег, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Ранее армянские адвокаты объявили трехдневную забастовку 11-13 июля. Они протестуют против случаев применения насилия в отделениях полиции, зафиксированные в течение последних месяцев.

Адвокат Амрам Макинян зачитал ходатайство, которое накануне направил в суд. В частности, он просил перенести заседание, поскольку присоединился к забастовке адвокатов. Однако судья не рассмотрел ходатайство, в результате чего заседание не было перенесено.

Макинян в ходе заседания вновь попросил его отложить, но сторона обвинения сочла, что забастовка - не повод для перенесения заседания, и потребовала отклонить ходатайство.

Судья Карапет Бадалян в итоге также решил, что забастовка адвокатов не является достаточным основанием для переноса заседания.

Ранее мы писали о том, что армянские адвокаты "сломали" полицию.