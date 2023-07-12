https://news.day.az/world/1580628.html Град и сильный шторм ударили по Франции - аж корова летит - ВИДЕО
Град и сильный шторм ударили по Франции - аж корова летит - ВИДЕО
Град и сильный шторм вчера ударил по основным винодельческим регионам Франции Бургундии и Луаре.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео град в посёлке Крозе (Луара) и сорванная штормом крыша супермаркета в Дижоне (Бургундия).
На фото - летящая в порыве ветра корова в пригороде Дижона.
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