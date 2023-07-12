Град и сильный шторм ударили по Франции

Град и сильный шторм вчера ударил по основным винодельческим регионам Франции Бургундии и Луаре.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео град в посёлке Крозе (Луара) и сорванная штормом крыша супермаркета в Дижоне (Бургундия).

На фото - летящая в порыве ветра корова в пригороде Дижона.