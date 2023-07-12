Премьер-министр Казахстана призвал готовиться к различным экономическим сценариям

Устойчивый рост экономики должен обеспечить улучшение качества жизни казахстанцев, но правительству нужно быть готовым к различным сценариям с учетом геополитической обстановки.

Как передает Day.Az, об этом сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании правительства.

"Мы должны быть готовы к различным сценариям развития с учетом текущей геополитической ситуации. Первым руководителям госорганов необходимо усилить работу по диверсификации экономики и созданию постоянных рабочих мест", - сказал Смаилов, слова которого приводит пресс-служба казахстанского правительства.

По его словам, в условиях глобальной конкуренции за инвестиции также требуется усилить работу по привлечению стратегических инвесторов. Причем с каждым из них нужно осуществлять прямую работу на каждом этапе взаимодействия, отметил премьер.

Смаилов считает, что еще одной важной задачей остается сдерживание роста цен. В результате принимаемых мер по итогам полугодия инфляция замедлилась до 14,6 процентов в годовом выражении, отметил он.

"Перед нами стоит задача по снижению инфляции в текущем году в два раза. Это требует скоординированных и превентивных действий. Минторговли совместно с заинтересованными госорганами необходимо обеспечить снижение инфляции до запланированных значений", - подчеркнул премьер-министр.