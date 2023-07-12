Волна манифестаций в Израиле не спадает

Тысячи манифестантов перекрыли ключевые автомагистрали и главный международный аэропорт Израиля во вторник, протестуя против того, что спорный проект судебной реформы прошёл первое чтение в парламенте, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Полиция применила водомёты, по меньшей мере 70 человек были задержаны.

Акции протеста проходят с января каждую неделю.