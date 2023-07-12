https://news.day.az/world/1580632.html Волна манифестаций в Израиле не спадает - ВИДЕО
Волна манифестаций в Израиле не спадает - ВИДЕО
Тысячи манифестантов перекрыли ключевые автомагистрали и главный международный аэропорт Израиля во вторник, протестуя против того, что спорный проект судебной реформы прошёл первое чтение в парламенте, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Полиция применила водомёты, по меньшей мере 70 человек были задержаны.
Акции протеста проходят с января каждую неделю.
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