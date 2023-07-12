Миллионы сирийцев останутся без гумпомощи ООН

Совет Безопасности ООН не смог продлить программу доставки гуманитарной помощи в Сирию. Срок её действия истёк 9 июля, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Заседание прошло в Нью-Йорке во вторник. Россия заблокировала проект резолюции Бразилии и Швеции о продлении на девять месяцев трансграничного механизма доставки гуманитарных грузов в северо-западный сирийский регион.

А Великобритания, Франция и США, в свою очередь, наложили вето на российский проект резолюции по этому же вопросу.

Трансграничный механизм оказания помощи действовал с 2014 года. Доставка грузов осуществлялась по суше из Турции в удерживаемые повстанцами районы провинции Идлиб через контрольно-пропускной пункт Баб-эль-Хава. Это единственный открытый на сирийско-турецкой границе КПП.