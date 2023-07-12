Стартовал второй день саммита НАТО

В Вильнюсе продолжается саммит НАТО с участием глав государств и правительств стран-членов НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, Турцию на заседании Североатлантического совета представляет глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

На встрече присутствуют лидеры 31 страны-члена, а также Швеции, как страны, приглашенной в Альянс.

Кроме того, на саммите представлены партнеры НАТО по Индо-Тихоокеанскому региону: Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, а также приглашен Европейский союз (ЕС).

Выступая на открытии обсуждений, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО является региональным альянсом в Европе и Атлантике, однако стоящие перед ним вызовы носят глобальный характер.

По его словам, произошедшее в Евроатлантическом и Индо-Тихоокеанском регионе имеет большое значение в плане взаимного влияния. "Влечет за собой последствия в глобальном масштабе конфликт в Украине, не знают границ терроризм и киберугрозы, сближаются авторитарные режимы, отметил генсек.

"Мы должны сообща отстаивать глобальный порядок, основанный на правилах. Именно поэтому так важно участие партнеров в сегодняшнем саммите НАТО", подчеркнул генсек.