Совет ООН по правам человека (СПЧ) осудил акты осквернения Корана, призвав привлечь виновных к ответственности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в резолюции, принятой в среду на 53-й сессии СПЧ в Женеве по итогам срочной дискуссии, проведенной по инициативе Организации исламского сотрудничества.

СПЧ "осуждает и решительно отвергает любую пропаганду и проявления религиозной ненависти, включая недавние публичные и преднамеренные акты осквернения Священного Корана, и подчеркивает необходимость привлечения виновных к ответственности в порядке, соответствующем обязательствам государств, вытекающим из международного законодательства о правах человека", отмечается в резолюции.

США, Великобритания и страны Евросоюза проголосовали против резолюции.

За принятый документ проголосовали 28 стран, 12 выступили против, 7 воздержались. Против проголосовали Бельгия, Великобритания, Германия, Коста-Рика, Литва, Люксембург, Румыния, Финляндия, Франция, США, Черногория и Чехия. Делегации Бельгии (от имени всех стран Евросоюза), Великобритании и США заявили, выступая перед голосованием, что не поддерживают внесенный Пакистаном и Государством Палестина проект резолюции, поскольку, по их мнению, в этом документе недостаточно внимания уделено гарантиям свободы выражения мнения.

Резолюция СПЧ, осуждающая пропаганду религиозной ненависти, включая акты осквернения Корана, и требующая привлечь виновных к ответственности, была принята в среду на 53-й сессии СПЧ по итогам срочной дискуссии, проведенной по инициативе Организации исламского сотрудничества. За принятие этого документа проголосовали, в частности, Алжир, Аргентина, Казахстан, Киргизия, Китай, Индия, Куба, Узбекистан и ЮАР.

Ранее мы писали о том, что глава турецкой дипломатии Хакан Фидан ответил на акт сожжения Корана в Стокгольме цитатой Низами