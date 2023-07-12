В Токио прокомментировали запуск ракеты КНДР

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что запущенная КНДР 12 июля баллистическая ракета была межконтинентальной и двигалась по навесной траектории, позволяющей сократить траекторию полета. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте правительства Японии.

"Мы считаем, что пуск был осуществлен по навесной траектории, но подробности лучше уточнить в министерстве обороны", - заявил чиновник.

По данным правительства Японии, ракета упала в 250 км от побережья страны, предположительно, за пределами исключительной экономической зоны (максимальный размер - 370 км от исходных линий) государства.

12 июля сообщалось, что запущенная в этот день северокорейская ракета находилась в полете самое продолжительное время за всю историю ракетной программы КНДР - 74 минуты. Она пролетела расстояние около одной тысячи километров. Высота ее полета составила 6 тыс. м.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел заседание Совета нацбезопасности из-за запуска северокорейской ракеты.