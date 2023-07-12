Армянский парламент подготовил почву для ухудшения криминогенной обстановки в стране

Ранее Минюст Армении предложил расширить рамки правового регулирования вопросов, связанных с освобождением лиц от уголовной ответственности на основании деятельного раскаяния.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, министр юстиции Григор Минасян, представляя в парламенте Армении проект о внесении дополнений в Уголовный кодекс страны, сообщил, что статья 81 действующего УК предусматривает освобождение от уголовной ответственности при деятельном раскаянии.

Гражданин может воспользоваться этой возможностью в случае, если: он совершил преступление впервые; деяние не является тяжким или средней тяжести; он сотрудничает с органами уголовного преследования, не оспаривает инкриминируемое ему деяние; он возместил причиненный им ущерб.

Проект резко раскритиковала оппозиция, в лице депутата от блока "Армения" Арцвика Минасяна. Он заявил, что проект противоречит конституционным нормам и международным принципам правосудия.

Ряд общественных деятелей Армении критиковал проект за то, что он может привести к увеличению уровня преступности