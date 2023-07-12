Григорян наехал на миротворцев
Ожидания в отношении российских миротворцев не оправдались.
Как передает Day.Az, об этом, в интервью армянским СМИ, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
Григорян отметил ряд пунктов, которые Ереван считает проблемными, и обвинил Россию в невыполнении положений трестороннего соглашения. Также шеф совбеза выразил надежду на то, что "миротворцы выполнят свою миссию в полном объеме".
Он отметил, что Армения обсуждает все вопросы со странами-членами Организации Договора о коллективной безопасности и использует площадки ОДКБ для поиска решений.
Отметим, что Армен Григорян вчера побывал в США, где провел ряд встреч, с целью получения военной помощи.
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