Григорян наехал на миротворцев

Ожидания в отношении российских миротворцев не оправдались.

Как передает Day.Az, об этом, в интервью армянским СМИ, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Григорян отметил ряд пунктов, которые Ереван считает проблемными, и обвинил Россию в невыполнении положений трестороннего соглашения. Также шеф совбеза выразил надежду на то, что "миротворцы выполнят свою миссию в полном объеме".

Он отметил, что Армения обсуждает все вопросы со странами-членами Организации Договора о коллективной безопасности и использует площадки ОДКБ для поиска решений.

Отметим, что Армен Григорян вчера побывал в США, где провел ряд встреч, с целью получения военной помощи.