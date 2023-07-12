Антироссийская риторика в Армении не смолкает

Непредоставление Москвой Еревану оружия и боеприпасов, в соответствии с ранее подписанным соглашением - один из основных вопросов повестки дня армяно-российских отношений, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.



"Тем не менее, во время недавней встречи секретарей Совбеза Армении и РФ в Минске этот вопрос не обсуждался", - сказал Григорян.



Секретарь Совбеза Армении убежден, что все вопросы должны открыто и спокойно обсуждаться с партнерами. Это, по его мнению, позволит найти наиболее приемлемые решения, поскольку все эти проблемы имеют для Армении стратегическое значение.

Ранее мы писали о том, что Григорян наехал на миротворцев.