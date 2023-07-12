https://news.day.az/world/1580765.html В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП - есть погибшие и пострадавшие
В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП - есть погибшие и пострадавшие
В Ираке автобус с иранскими паломникамив попал в ДТП.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило агентство Tasnim.
Автобус столкнулся на дороге в Самарру с бензовозом.
По предварительной информации, погибли двое и пострадали более 32 человек.
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