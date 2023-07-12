В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП

- есть погибшие и пострадавшие

В Ираке автобус с иранскими паломникамив попал в ДТП.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило агентство Tasnim.

Автобус столкнулся на дороге в Самарру с бензовозом.

По предварительной информации, погибли двое и пострадали более 32 человек.